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17:04, 25 сентября 2023 года

Вадим Соколов сменил Владимира Круглого на должности сенатора РФ от Орловской области

25 сентября Совет Федерации провел 551-е пленарное заседание.

Скриншоты трансляции заседания Совета Федерации

В ходе пленарного заседания Совета Федерации были прекращены полномочия сенатора РФ от Орловской области Владимира Круглого. Он занимал эту должность с 2014-го года. Владимир Круглый получил благодарность председателя Совфеда.


Владимира Круглого сменил бывший первый заместитель губернатора Орловской области – руководителя администрации губернатора и правительства региона Вадим Соколов. Из рук Валентины Матвиенко он получил удостоверение сенатора и нагрудный знак.

Также в Совфед от Орловской области входит Василий Иконников.
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