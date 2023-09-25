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17:04, 25 сентября 2023 года Вадим Соколов сменил Владимира Круглого на должности сенатора РФ от Орловской области 25 сентября Совет Федерации провел 551-е пленарное заседание.



Скриншоты трансляции заседания Совета Федерации

В ходе пленарного заседания Совета Федерации были прекращены полномочия сенатора РФ от Орловской области Владимира Круглого. Он занимал эту должность с 2014-го года. Владимир Круглый получил благодарность председателя Совфеда.





Владимира Круглого сменил бывший первый заместитель губернатора Орловской области – руководителя администрации губернатора и правительства региона Вадим Соколов. Из рук Валентины Матвиенко он получил удостоверение сенатора и нагрудный знак.



Также в Совфед от Орловской области входит Василий Иконников.







