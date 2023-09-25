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18:30, 25 сентября 2023 года

В Орле продолжают ремонтировать проезды к кладбищам

Работы выполняют специалисты "Спецавтобазы".

Фото: пресс-служба мэрии Орла

В 2023 году на территории Орла благоустроены самые проблемные участки – дороги к новому Наугорскому и Иоанно-Богословскому кладбищам. Отсыпка асфальтогранулятором вдоль Иоанно-Богословского кладбища завершилась 24 сентября. На ремонт ушло несколько дней и 200 тонн асфальтовой крошки.

Этот участок был одним из самых проблемных — очень разрушенное асфальтовое покрытие. Часть выполнили асфальтогранулятом. Остальное позже будет выполнено в асфальте, - сообщили сотрудники бюджетного учреждения.

Дорога к новому Наугорскому кладбищу более протяженная. Она полностью выполнена в асфальте. На участке заасфальтирована широкая аллея до въезда и одна боковая дорожка до храма. Всего уложено порядка 5500 квадратных метров асфальта. Благоустройство городских кладбищ будет продолжаться, сообщили в пресс-службе городской администрации.






Сергей Силаев
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