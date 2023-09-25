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17:00, 25 сентября 2023 года

"Яга" открыла новый сезон орловского театра "Свободное пространство"

Премьера мюзикла режиссера Дарьи Борисовой прошла в прошлую пятницу.



22 сентября орловский театр "Свободное пространство" открыл 47-й сезон. Зрители пришли в восторг от мюзикла режиссера Дарьи Борисовой – мюзикла "Яга", ставшего премьерой.

Работа над ней шла два года. Получилась пронзительная история о любви и зависти, добре и ненависти. Максимум мастерства проявили художники по костюмам по свету – более 500 переходов во время постановки. Отдельного внимания заслуживает хореография – сложно петь и танцевать одновременно, но у артистов получилось.

(16+)




Мария Семак
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