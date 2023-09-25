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15:00, 25 сентября 2023 года Житель Ливен осужден за смертельное избиение пенсионера в канун Нового года Мужчина проведет в колонии 14 лет.



Фото: архив "Вести-Орел"

Ливенский райсуд приговорил 52-летнего местного жителя к 14 годам колонии особого режима за совершение тяжкого и особо тяжких преступлений.



Как сообщает региональное управление следственного комитета, вечером 30 декабря прошлого года нетрезвый осужденный пробрался в квартиру своего 80-летнего знакомого и забрал оттуда велосипед и одежду. Ночью он снова проник в жилье, но разбудил хозяина. Мужчина напал на пенсионера и жестоко избил, забрав затем имущество и деньги потерпевшего на сумму в 79 тысяч рублей. Пострадавший позднее скончался в больнице.





Артем Ежаков



