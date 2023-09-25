Житель Ливен осужден за смертельное избиение пенсионера в канун Нового года
Мужчина проведет в колонии 14 лет.
Фото: архив "Вести-Орел"
Ливенский райсуд приговорил 52-летнего местного жителя к 14 годам колонии особого режима за совершение тяжкого и особо тяжких преступлений.
Как сообщает региональное управление следственного комитета, вечером 30 декабря прошлого года нетрезвый осужденный пробрался в квартиру своего 80-летнего знакомого и забрал оттуда велосипед и одежду. Ночью он снова проник в жилье, но разбудил хозяина. Мужчина напал на пенсионера и жестоко избил, забрав затем имущество и деньги потерпевшего на сумму в 79 тысяч рублей. Пострадавший позднее скончался в больнице.