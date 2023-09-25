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14:30, 25 сентября 2023 года

Часть Орла осталась без света из-за пьяного водителя

Авария вечером 23 сентября переполошила областную столицу.



Субботним вечером части домов Советского, Северного и Железнодорожного районов на 20 минут остались без света. Виной всему стала авария на Болховском шоссе.

На этом отрезке дороги стоит ограничение в 40 километров в час. Водитель, игнорируя это, на полной скорости врезался в столб. Случилось короткое замыкание, линии электропередач упали на проезжую часть.

Водитель признался – сел за руль нетрезвым. Сотрудники ДПС при понятых зафиксировали показатели – 0,776 промилле алкоголя в крови. Это соответствует стограммовому стакану крепкого алкоголя.

Оборванные провода убрали в тот же вечер. С электричеством тоже все нормализовалось. Водителю предстоит выплатить штраф – 30 тысяч рублей. Это если без компенсации ущерба энергокомпании.


Всеволод Трифонов
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