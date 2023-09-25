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13:30, 25 сентября 2023 года Орловщина в разы нарастила экспорт зерна и продуктов его переработки Тему обсудили на совещании в областном правительстве.



Фото: архив "Вести-Орел"

С начала года из Орловской области за рубеж отправлено более 322 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Это в три раза больше уровня 2022-го года.



Активно развивается сотрудничество с Китаем. В реестре российских предприятий, аттестованных на право экспорта продукции в Поднебесную, входят пять предприятий Орловской области.



Как сообщает региональный информационный портал, в текущем году в Китай экспортировано 62,4 тысячи тонн рапсового масла и 2,9 тысячи тонн гречневой лузги.





Артем Ежаков



