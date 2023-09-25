Орловские полицейские изъяли около восьми килограммов наркотиков
В УМВД огласили итоги операции "Мак".
Фото: архив "Вести-Орел"
В ходе оперативно-профилактической операции "Мак" в Орловской области полицейские изъяли 7,9 килограмма запрещенных веществ. 7,8 килограмма пришлись на наркотики растительного происхождения. Также изъято 33 грамма синтетических наркотиков.
Как сообщили в региональном УМВД, ведомством уничтожено 28 очагов наркосодержащих растений общей площадью более полутора тысяч квадратных метров.
Зафиксировано 60 преступлений в наркосфере. Составлено 57 протоколов об административных правонарушениях.