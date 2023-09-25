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14:00, 25 сентября 2023 года

ФК "Орел" закрепился на третьем месте в таблице СФФ "Центр"

Отрыв вырос до четырех очков.

Фото: архив "Вести-Орел"

21 тур первенства Союза федераций футбола "Центр" стал удачным для ФК "Орел" и орловских болельщиков. "Зелено-белые" дома в меньшинстве обыграли тамбовскую "Академию футбола" со счетом 4:0. Ближайший преследователь орловцев – нововоронежский "Атом" – в гостях проиграл "БГУОР-АгроТрейд" со счетом 1:0. Таким образом, идущий третьим в таблице "Орел" увеличил отрыв от четвертого места до четырех очков.

От второй позиции "зелено – белых" отделяют два очка. Ее занимает соперник "Орлов" по будущему финалу кубка СФФ "Центр" лискинский "Локомотив".

Следующая игра в рамках первенства у ФК "Орел" назначена на 27 сентября. В гостях "зелено – белые" сыграют с последней командой турнира – молодежкой липецкого "Металлурга".


Артем Ежаков
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