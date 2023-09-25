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12:30, 25 сентября 2023 года
Участник орловской "Бригады Катукова" женился перед отправкой на СВОУзами брака себя связали Дмитрий и Аида.
Фото: мэрия Орла
Участник орловской "Бригады Катукова" Дмитрий и его избранница Аида сыграли свадьбу. Супругов поздравили родные и близкие, дружинники, сотрудники мэрии и депутаты горсовета.
Как рассказали в городской администрации, молодожены познакомились в интернете. У супругов растет трехлетняя дочь.
В "Бригаду Катукова" Дмитрий вступил сразу после ее создания. Полученные навыки мужчине пригодятся в зоне СВО – он подписал контракт с ВС РФ и скоро отправится на передовую.
Артем Ежаков
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