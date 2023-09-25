Народные приметы: Почему 26 сентября нельзя смотреться в зеркало

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19:30, 25 сентября 2023 года
Народные приметы: Почему 26 сентября нельзя смотреться в зеркалоЦерковь 26 сентября вспоминает священномученика Корнилия Сотника, а в народе этот день называют Осенняя Пасха.
26 сентября совершается Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, т.е. канун великого двунадесятого праздника, и вспоминают 18 известных поимённо святых.
Что можно делать в этот день:
- Хозяйки из свежих овощей готовили блюда. Особо выделяли редьку, потому что она содержит много полезных витаминов;
- Молодожёнам советовали съесть одну репу на двоих с мёдом. Считается, что тогда их браку ничего не будет угрожать;
- Этот день подходит для планирования будущего — все планы должны сбыться.
Что нельзя делать 26 сентября:
- Девушки старались не смотреться в зеркало в Корнилов день, чтобы не навлечь на себя неприятности;
- Хозяйки не убирались дома, чтобы не вымести счастье из дома;
- Гости не должны помогать хозяевам мыть посуду, чтобы не "вымыть" удачу и благополучие из дома.
Александра Бахтина