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19:30, 25 сентября 2023 года

Народные приметы: Почему 26 сентября нельзя смотреться в зеркало

Церковь 26 сентября вспоминает священномученика Корнилия Сотника, а в народе этот день называют Осенняя Пасха.


26 сентября совершается Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, т.е. канун великого двунадесятого праздника, и вспоминают 18 известных поимённо святых.

Что можно делать в этот день:

- Хозяйки из свежих овощей готовили блюда. Особо выделяли редьку, потому что она содержит много полезных витаминов;

- Молодожёнам советовали съесть одну репу на двоих с мёдом. Считается, что тогда их браку ничего не будет угрожать;

- Этот день подходит для планирования будущего — все планы должны сбыться.

Что нельзя делать 26 сентября:

- Девушки старались не смотреться в зеркало в Корнилов день, чтобы не навлечь на себя неприятности;

- Хозяйки не убирались дома, чтобы не вымести счастье из дома;

- Гости не должны помогать хозяевам мыть посуду, чтобы не "вымыть" удачу и благополучие из дома.




Александра Бахтина
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