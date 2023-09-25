Народные приметы: Почему 26 сентября нельзя смотреться в зеркало

Церковь 26 сентября вспоминает священномученика Корнилия Сотника, а в народе этот день называют Осенняя Пасха.

26 сентября совершается Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, т.е. канун великого двунадесятого праздника, и вспоминают 18 известных поимённо святых.

Что можно делать в этот день:

- Хозяйки из свежих овощей готовили блюда. Особо выделяли редьку, потому что она содержит много полезных витаминов;

- Молодожёнам советовали съесть одну репу на двоих с мёдом. Считается, что тогда их браку ничего не будет угрожать;

- Этот день подходит для планирования будущего — все планы должны сбыться.

Что нельзя делать 26 сентября:

- Девушки старались не смотреться в зеркало в Корнилов день, чтобы не навлечь на себя неприятности;

- Хозяйки не убирались дома, чтобы не вымести счастье из дома;

- Гости не должны помогать хозяевам мыть посуду, чтобы не "вымыть" удачу и благополучие из дома.