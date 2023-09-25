В Орловской области опубликован октябрьский график социальных выплат
Первые льготы придут с 5 октября.
Фото: архив "Вести-Орел"
Департамент социальной защиты Орловской области опубликовал график соцвыплат на октябрь 2023-го года. С 5 по 10 октября придут детские выплаты и семейные пособия. С 11 по 17 октября придет другая часть льгот – различные компенсации и ежемесячное пособие семьям погибших Героев России. 24 и 25 октября начислят субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
Подробнее о выплатах можно узнать, перейдя по ссылке.