Двое взрослых и ребенок госпитализированы после ДТП на трассе "Орел – Брянск"
Столкнулись встречные иномарки.
Фото: УГИБДД России по Орловской области
В полдень 24 сентября на трассе "Орел – Брянск" в Орловском округе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным областного УГИБДД, 32-летняя девушка на "Фольксвагене" столкнулась со встречным "Фиатом" под управлением 40-летнего мужчины.
Оба водителя доставлены в областную клиническую больницу и госпитализированы. Также лечение в стационаре потребовалось восьмилетней пассажирке "Фольксвагена".