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10:00, 25 сентября 2023 года В Орле из-за забытой включенной плиты едва не вспыхнула многоэтажка Спасателям пришлось забираться по автолестнице на седьмой этаж.



Фото: архив "Вести-Орел"

24 сентября в полдень в управление МЧС поступил звонок с сообщением о сильном запахе гари в многоэтажном доме по улице Октябрьской. Тревогу забили жильцы.



Запах доносился из квартиры на седьмом этаже. Хозяев в ней не было. Забравшись в жилище, пожарные увидели, что на кухне работает плита. ЧП удалось предотвратить.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, за прошедшие выходные орловские спасатели выезжали на вызовы 81 раз, из них 49 пришлись на ликвидацию возгораний, 32 выезда на различные происшествия и помощь населению.





Артем Ежаков



