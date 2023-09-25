В Орле из-за забытой включенной плиты едва не вспыхнула многоэтажка
Спасателям пришлось забираться по автолестнице на седьмой этаж.
Фото: архив "Вести-Орел"
24 сентября в полдень в управление МЧС поступил звонок с сообщением о сильном запахе гари в многоэтажном доме по улице Октябрьской. Тревогу забили жильцы.
Запах доносился из квартиры на седьмом этаже. Хозяев в ней не было. Забравшись в жилище, пожарные увидели, что на кухне работает плита. ЧП удалось предотвратить.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, за прошедшие выходные орловские спасатели выезжали на вызовы 81 раз, из них 49 пришлись на ликвидацию возгораний, 32 выезда на различные происшествия и помощь населению.