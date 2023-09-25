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11:30, 25 сентября 2023 года Под Орлом супруги заблудились на тихой охоте Пенсионеров нашли спустя несколько часов.



Фото: архив "Вести-Орел"

24 сентября в 17:54 на телефон службы спасения сообщили в заблудившейся в лесу супружеской паре. Пенсионеры пропали в лесу в районе населенного пункта Кремль Шаблыкинского района, куда пошли за грибами.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, пенсионеров нашли спустя несколько часов. В 22:50 сотрудники МЧС нашли грибников и вывели их из леса.





Артем Ежаков



