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16:23, 24 сентября 2023 года

Более двух тысяч велосипедистов проехали по орловским улицам

В областной столице прошел долгожданный велодень.

Видео: Анастасия Дорохова

24 сентября в Орле прошел велодень. Заезд состоялся в десятый раз. Событие для любителей велопрогулок было долгожданным – мероприятие несколько раз переносили.

По данным организаторов, подтвердило регистрацию 1575 человек. По пути к колонне присоединялись новые велолюбители. Всего по городу проехало более двух тысяч человек. Они преодолели дистанцию в 4,6 километра.

Перед стартом на площади Ленина проходили конкурсы, в которых участники показывали свои навыки велосипедистов. Украшением мероприятия стал конкурс костюмов. В ряду участников заезда можно было увидеть Бабу-Ягу, Деда Мороза и Снегурочку, капитана Джека Воробья и других интересных персонажей.


Артем Ежаков
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