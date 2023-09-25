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9:00, 25 сентября 2023 года Орловец сдал в металлолом машину приятеля Неприятный сюрприз хозяин автомобиля заметил, вернувшись из отпуска.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле полицейские установили подозреваемого в краже машины, оцененной в 100 тысяч рублей. Как сообщили в областном УМВД, хозяин автомобиля уехал в отпуск, отдав ключи от транспорта знакомому – последить.



Пока владелец отдыхал, к его приятелю пришел другой знакомый потерпевшего – 24-летний молодой человек. Солгав, что хозяин машины разрешил ему взять машину, фигурант получил ключи.



В пути автомобиль сломался. На эвакуаторе его отвезли в пункт приема металлолома и продали за 20 тысяч рублей.



Суда подозреваемый ждет под подпиской о невыезде.





Артем Ежаков



