Орловец сдал в металлолом машину приятеля

Неприятный сюрприз хозяин автомобиля заметил, вернувшись из отпуска.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле полицейские установили подозреваемого в краже машины, оцененной в 100 тысяч рублей. Как сообщили в областном УМВД, хозяин автомобиля уехал в отпуск, отдав ключи от транспорта знакомому – последить.
Пока владелец отдыхал, к его приятелю пришел другой знакомый потерпевшего – 24-летний молодой человек. Солгав, что хозяин машины разрешил ему взять машину, фигурант получил ключи.
В пути автомобиль сломался. На эвакуаторе его отвезли в пункт приема металлолома и продали за 20 тысяч рублей.