Под Орлом построили универсальную спортплощадку

Место для комфортных занятий спортом появилось у жителей поселка Покровское.
Фото: архив "Вести-Орел"
На территории Центра допобразования "Энергия" в поселке Покровское за 10 миллионов рублей возвели универсальную спортивную площадку. Она прошла приемочную комиссию.
Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", для местных любителей спорта созданы баскетбольное и футбольное поля, площадка для пляжного волейбола, место для прыжков в длину, беговая дорожка. За успехами земляков покровцы могут наблюдать с трибун.