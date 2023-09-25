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8:30, 25 сентября 2023 года Под Орлом построили универсальную спортплощадку Место для комфортных занятий спортом появилось у жителей поселка Покровское.



Фото: архив "Вести-Орел"

На территории Центра допобразования "Энергия" в поселке Покровское за 10 миллионов рублей возвели универсальную спортивную площадку. Она прошла приемочную комиссию.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", для местных любителей спорта созданы баскетбольное и футбольное поля, площадка для пляжного волейбола, место для прыжков в длину, беговая дорожка. За успехами земляков покровцы могут наблюдать с трибун.





Артем Ежаков



