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16:30, 25 сентября 2023 года В Орле подберут соперников любителям шахматных баталий Двери Шахматно-шашечной школы открыты для желающих любого возраста.





Фото: архив "Вести-Орел"

Научиться играть в шахматы никогда не поздно. Набраться опыта можно в Шахматно-шашечной спортивной школе. Ее двери открыты для желающих любого возраста. За доской могут встретиться любители этой игры из разных поколений.



В былые времена партия могла растянуться на несколько часов. Сегодня популярны "быстрые шахматы" с контролем времени. Например – "Пуля", где каждому игроку на партию дается всего минута.



По вечерам в школе можно сыграть с любителями. Днем проводят занятия с юными спортсменами.





Владимир Маряшин



