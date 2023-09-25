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17:30, 25 сентября 2023 года Орловцам дали рекомендации по защите от дистанционных мошенников Регулярно региональное УМВД сообщает о новых случаях таких преступлений.







Жители Орловской области продолжают попадаться на удочку телефонных мошенников. Управляющий реготделением Банка России Роман Никольский дал ряд советов, как не пострадать от аферистов.



В разговоре мошенники могут упомянуть Центробанк, или Банк России – сообщить, что деньги по тем или иным причинам нужно перевести им на "безопасный" счет. Роман Никольский подчеркнул, что ЦБ РФ не звонит частным лицам, у него нет "безопасных", "защищенных", "зеркальных" счетов.



Цель мошенников – с первой минуты эмоционально и психологически подавить жертву, вывести из равновесия. Мошенники могут как напугать перспективой потери денег, так и "обрадовать" – например, сообщают о выигрыше в лотерею.



Аферисты идут в ногу со временем, используя в своих схемах события, происходящие в мире и в стране.



Роман Никольский посоветовал несколько способов, как защититься. Первый и самый эффективный – как только собеседник завел разговор о ваших деньгах, банковских счетах, сбережениях – кладите трубку, подумайте и успокойтесь. Можно поговорить с родными или друзьями о случившемся. Если сомнения остаются – самим перезвонить в ту структуру или банк, из которых вам якобы звонили. При этом важно набирать номер самим, а не использовать для перезвона тот номер, с которого вам звонили.



Также рекомендуется установить запрет на получение онлайн-кредитов и ограничить размер разовой операции в онлайн-банке.





Александра Бахтина



