На территории орловского госучреждения задержали хулигана
Мужчину передали полицейским.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Северном районе Орла росгвардейцы задержали 35-летнего хулигана на территории государственного учреждения. Сигнал о случившемся пришел сотрудникам вневедомственной охраны в одиннадцатом часу вечера. Как отметили в ведомстве, мужчина успел перелезть через забор.
Задержанного передали полицейским. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.
В этом году в Северном и Железнодорожном районах Орла росгвардейцы задержали и передали сотрудникам регионального УМВД более 140 граждан, подозреваемых в нарушениях уголовного и административного законодательства.