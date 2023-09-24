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18:00, 24 сентября 2023 года На территории орловского госучреждения задержали хулигана Мужчину передали полицейским.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Северном районе Орла росгвардейцы задержали 35-летнего хулигана на территории государственного учреждения. Сигнал о случившемся пришел сотрудникам вневедомственной охраны в одиннадцатом часу вечера. Как отметили в ведомстве, мужчина успел перелезть через забор.



Задержанного передали полицейским. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.



В этом году в Северном и Железнодорожном районах Орла росгвардейцы задержали и передали сотрудникам регионального УМВД более 140 граждан, подозреваемых в нарушениях уголовного и административного законодательства.









Артем Ежаков



