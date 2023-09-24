Больше тысячи человек участвуют в орловском велодне

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14:00, 24 сентября 2023 года
Больше тысячи человек участвуют в орловском велоднеНа старт вышли и гости из других городов.
Видео: Анастасия Дорохова
В Орле проходит традиционный велодень. Предварительно, на старт вышли больше тысячи человек. В заезде участвуют гости из Липецка, Курска, Железногорска, Брянска и других городов.
Перед стартом на площади Ленина работали развлекательные площадки. Для участников организовали конкурсы, такие как "Велобогатырь", "Велобиатлон", "Велогонки", "Велочерепаха" и другие.
Участники проедут следующим образом: пл. Ленина — ул. М. Горького — ул. Красноармейская — ул. Лескова — ул. Тургенева — ул. Салтыкова-Щедрина — ул. Ленина — пл. Ленина.
Анастасия Дорохова
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