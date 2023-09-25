В Шаблыкинском районе открыли очередную "Точку роста"
Она появилась в Молодовской основной школе.
Фото: портал правительства Орловской области
В Шаблыкинском районе Орловской области открыли пятый центр образования "Точка роста". Ученики Молодовской основной школы теперь могут изучать основы физики, химии, биологии и программирования на современном оборудовании. Также "Точка роста" разнообразит курсы внеурочной деятельности и допобразования, сообщает региональный информационный портал. Открытие центра стало возможным благодаря нацпроекту "Образование".