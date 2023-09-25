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5:00, 25 сентября 2023 года Россияне стали чаще жаловаться на навязывание допуслуг при оформлении кредита В основном эти претензии связаны с договорами, заключенными год назад или ранее.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Центробанке отметили рост числа жалоб на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита. Об этом сообщает РИА "Новости". Более 60% жалоб приходится на невозможность вернуть деньги за навязанную допуслугу к договору займа, заключенному год назад или ранее.



Отмечается, что в течение 14 дней с момента заключения договора от дополнительной услуги можно отказаться и вернуть свои деньги. С нового года этот период вырастет до 30 дней, а банки будут обязаны предупреждать клиентов о такой возможности.





