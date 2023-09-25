понедельник 25.09.2023 05:51:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

5:00, 25 сентября 2023 года

Россияне стали чаще жаловаться на навязывание допуслуг при оформлении кредита

В основном эти претензии связаны с договорами, заключенными год назад или ранее.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Центробанке отметили рост числа жалоб на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита. Об этом сообщает РИА "Новости". Более 60% жалоб приходится на невозможность вернуть деньги за навязанную допуслугу к договору займа, заключенному год назад или ранее.

Отмечается, что в течение 14 дней с момента заключения договора от дополнительной услуги можно отказаться и вернуть свои деньги. С нового года этот период вырастет до 30 дней, а банки будут обязаны предупреждать клиентов о такой возможности.
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.