Главная » Новости



1:30, 25 сентября 2023 года В России могут ограничить стоянку такси во дворах Предложение нашло поддержку в МВД.



Фото: архив "Вести-Орел"

В МВД поддержали предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова о запрете стоянки и парковки такси в жилой зоне на более чем 30 минут. Об этом сообщает РИА "Новости".



В ведомстве подчеркнули, что инициатива требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти.





Артем Ежаков



