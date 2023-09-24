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11:00, 24 сентября 2023 года

25 сентября десяток домов Орла останется без горячей воды

Причиной неудобств станут плановые работы.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловский филиал АО "Квадра" сообщает об ограничении горячего водоснабжения в десятке домов областной столицы 25 сентября. Ресурс будет отсутствовать:

25 сентября с 9:00 до 13:00 – пер. Новосильский, д. 4, 4/11; ул. Пушкина, д. 9; ул. Бурова, д. 14, 18, 20, 22, 26; ул. Маринченко, д. 11, 13, 15; ул. Московская, д. 28а;

25 сентября с 9:00 по 18:00 26 сентября – поселок Кирпичного завода, д. 25, 27.


Артем Ежаков
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