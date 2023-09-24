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17:00, 24 сентября 2023 года 12,5 тысячи орловских машиностроителей отмечают профессиональный праздник В регионе отрасль включает в себя более 60 крупных и средних предприятий, а также около 100 малых.



Фото: архив "Вести-Орел"

В России отмечается День машиностроителя. Дата торжества в этом году выпадает на 24 сентября.



В Орловской области отрасль машиностроения активно развивается и сегодня насчитывает более 60 крупных и средних предприятий, а также около 100 малых. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. На них работают порядка 12,5 тысячи человек. В условиях экономического давления на Россию работа этих специалистов особенно важна.



В преддверии праздника отличившихся сотрудников отрасли наградили наградами Министерства промышленности и торговли РФ, почетными грамотами и благодарностями губернатора.



Как добавили в Орелстате, за семь месяцев этого года орловскими машиностроителями отгружено товаров собственного производства, а также выполнено работ и услуг на 15,7 миллиарда рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 18%. В частности, машин и оборудования — на 13,4 миллиарда рублей (+21%).



Орловское машиностроение производит разного вида краны – мостовые электрические, консольные, грузоподъемные стрелкового типа, а также грейдеры, деревообрабатывающие станки, коммунальные машины и машины для ремонта автодорог, холодильные прилавки-витрины, оборудование для мойки, заполнения, закупоривания и упаковывания бутылок и прочих емкостей. Особым спросом на российском рынке пользуются орловские насосы, которых с начала 2023-го произведено почти 98 тысяч штук.





Артем Ежаков



