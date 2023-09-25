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3:00, 25 сентября 2023 года Орловские школьники блеснули знаниями в эфире канала "Культура" Команда из школы №37 победила в интеллектуальной игре "Мы – грамотеи!".



Фото с сайта правительства Орловской области

Старшеклассники орловской школы №37 Вероника Савушкина, Андрей Валиахметов и Максим Пяткин стали победителями интеллектуальной игры "Мы – грамотеи!" на телеканале "Культура". В соперниках у орловцев были ребята из Курска.



На протяжении почти всей игры куряне лидировали, но орловская команда в итоге победила со счетом 24:19 и получила "Кристалл знаний".



Школьники соревновались в знании русского языка. Как сообщает региональный информационный портал, орловцы особенно отличились в конкурсе "Лепота", угадав значение слова хорунжий, а также разгадали каверзный "Вопрос на засыпку" от соперников.





Артем Ежаков



