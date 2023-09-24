Орловские ветераны СВО помогли болховскому женскому монастырю

Поездку организовал региональный филиал фонда "Защитники Отечества".
Фото: "Защитники Отечества | Орловская область"
Ветераны специальной военной операции и их семьи помогли Троицкому Рождества Богородицы Оптина женскому монастырю. Как сообщили в Орловской митрополии, в порядок привели основную часть территории обители, а также заготовили дрова на зиму.
Поездку организовал региональный филиал фонда "Защитники Отечества". С транспортом помогло региональное УМВД.
Ветераны и монахини также вместе помолились о бойцах.