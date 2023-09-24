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16:00, 24 сентября 2023 года За пять лет на Орловщине открыли порядка 30 предприятий промышленности Заводы наращивают объем производства.



Фото: архив "Вести-Орел"

За последние пять лет в Орловской области создано порядка 30 новых промпредприятий, в том числе в отраслях машиностроения, металлургии, производства стройматериалов. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



С 2017-го года доля промышленности в валовом региональном продукте выросла с 14 процентов до 21-го. За пятилетку в нее инвестировали более 47 миллиардов рублей. Создано семь тысяч рабочих мест.



За первое полугодие 2023-го года орловские заводы на треть увеличили производство компьютеров, электронных и оптических изделий. На четверть выросло изготовление электрооборудования. Также предприятия региона выпускают почти две трети холодильного оборудования, более четверти центробежных насосов и почти четверть керамической плитки в России.





Артем Ежаков



