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13:00, 24 сентября 2023 года Две орловчанки стали лауреатами всероссийского конкурса профмастерства "Сердце отдаю детям" Награды получили Алла Ольхова и Галина Васильева.



Фото: портал правительства Орловской области

Завершился всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям". Два преподавателя из Орловской области получили дипломы лауреата на торжественном закрытии.



Педагог дополнительного образования центра детского творчества №1 города Орла Алла Ольхова стала лауреатом второй степени в номинации "Педагог дополнительного образования по художественной направленности". Диплома лауреата третьей степени в номинации "Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности" удостоена Галина Васильева.



– От всей души поздравляю с превосходными результатами! Продолжайте и дальше отдавать сердце детям, освещать их путь, который обязательно приведет к гармонии, пониманию и успеху, - отметил руководитель департамента образования региона Алексей Карлов в социальных сетях.



Ранее педагог орловского Дома детского творчества №3 Мария Бешенцева стала победителем в номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью".





Сергей Силаев



