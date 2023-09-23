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20:20, 23 сентября 2023 года
ФК "Орел" одержал победу в меньшинствеИтог домашнего матча с Тамбовской "Академией футбола" 4:0 в пользу "зелено-белых".
Фото: "Телеграммы из Орла"/ Видео: Анастасия Дорохова
Сегодня, 23 сентября, в Орле на стадионе Ленина состоялся календарный матч первенства СФФ "Центр". ФК "Орел" принимал тамбовскую "Академию футбола".
Финальный свисток зафиксировал победу нашей команды со счетом 4:0. Дубль на счету Евгения Рагулькина, голом отметился Дмитрий Меркулов. Еще один мяч тамбовским "Академикам" забил Дмитрий Мироненко.
Стоит отметить, что весь второй тайм ФК "Орел" провел в меньшинстве - прямую красную карточку получил Кирилл Лукьянчиков.
Анастасия Дорохова
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