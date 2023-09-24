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3:00, 24 сентября 2023 года Госдума поддержала снижение НДС до 10% на ряд детских товаров Сейчас льготная ставка действует для производителей одежды, обуви, колясок и письменных принадлежностей.



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Государственная Дума расширила перечень детских товаров, облагаемых по льготной ставке НДС 10%. Ранее ставка действовала только для производителей детской одежды, обуви, колясок и письменных принадлежностей.



– Принятие закона позволит дополнительно поддержать отечественные компании, которые производят товары для ухода за новорожденными — пеленки, бутылочки, ванночки для купания, манежи, а также детские автокресла и велосипеды, - отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.



Как отметил Володин, сэкономленные деньги от уплаты НДС бизнес сможет направить на увеличение выпуска продукции, создание новых рабочих мест и повышение зарплат.





Сергей Силаев



