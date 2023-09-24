Главная » Новости



5:00, 24 сентября 2023 года В Кромском районе пройдет прием участников СВО и членов их семей Консультацию проведут сотрудники регионального фонда "Защитники Отечества".



Фото из архива

В Кромском районе Орловской области состоится выездной прием сотрудников филиала фонда "Защитники Отечества" в Орловской области. На консультацию смогут прийти участники специальной военной операции, уволенные с военной службы, а также члены семей погибших бойцов, проживающих в муниципальном образовании.



Прием пройдет в здании семейного МФЦ, который находится в переулке Ленинском, дом 24. Сотрудники разъяснят вопросы, связанные с мерами соцподдержки, выдаче удостоверения ветерана боевых действий и другим вопросам, сообщили в соцсетях регионального фонда "Защитники Отечества" в Орловской области.





Сергей Силаев



