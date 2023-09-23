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18:00, 23 сентября 2023 года

В Орле подготовили проектную документацию на замену трамвайных путей

С этим вопросом регион обратится в министерство.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Тема была поднята во время прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова 22 сентября. Один из зрителей поинтересовался текущим ремонтом трамвайных путей на Красном мосту и датой открытия переправы.

Неоднократно уже говорил, что у нас завершение работ на Красном мосту до 30 ноября 2023 года. Уже одну часть моста забетонировали, трамвайные пути на самом мосту ремонтируются. Пять миллионов рублей у нас на то, чтобы подготовить пути к запуску трамваев к моменту открытия моста, - ответил орловцу губернатор.

Андрей Клычков добавил, что подготовлена проектно-сметная документация по ремонту участков дорог и замене трамвайных путей по целому ряду улиц, в том числе по улице Пушкина. Обращаться Орловская область с этим вопросом будет в федеральное министерство. Стоимость работ – 2,5 миллиарда рублей.


Сергей Силаев
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