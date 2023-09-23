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16:00, 23 сентября 2023 года

Кромчанин удостоен медали "За отвагу"

Участнику СВО Даниелу Вешке награду вручил военный комиссар района.

Фото: газета "Заря"

Житель деревни Рассыльная Кромского района Орловской области получил медаль "За отвагу". Даниелу Вешке государственную награду вручил военный комиссар Кромского района Андрей Богачев.

Даниел Вешке был призван в армию после окончания Орловского реставрационно-строительного техникума. Срочная служба солдата началась в октябре 2021 года, а в марте 2022 года молодой человек оказался в зоне СВО, сообщила газета "Заря".

Так сложились обстоятельства, что во время моего участия в специальной военной операции пришлось освоить азы медицины. Начальник медицинской службы нашего полевого госпиталя остался один и попросил меня ему помогать. Все медицинские действия доктора я старался записывать в тетрадь, в том числе фиксировал названия препаратов и их назначение. Эти знания помогли мне спасти не одну жизнь, - поделился Даниел Вешке.

В зоне проведения специальной военной операции солдат показал знания связиста. В результате одного из "прилетов", боец получил контузию. В феврале 2023 года Даниел вернулся домой. Сейчас молодой человек планирует найти работу.


Сергей Силаев
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