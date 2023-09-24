Главная » Новости



10:00, 24 сентября 2023 года Очередную посылку из Орловской области получили бойцы СВО Груз доставили 23 сентября.



Фото: пресс-служба правительства региона

Гуманитарную посылку военнослужащим, находящимся в районе Кременной, доставили глава Орловского муниципального округа Роман Жуков и исполняющая обязанности руководителя департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.



Ребята получили дополнительные комплекты зимней формы, теплые шапки, сапоги, берцы, балаклавы, термобелье. Также закуплены генераторы, бензопилы, гвозди, топоры, лопаты. В посылку вошли и личные принадлежности, продукты, медикаменты. Посылку собирали трудовые коллективы Орловского муниципального округа, департамента соцзащиты региона, бизнес-сообщество.



– Как стояли на защите Родины наши предки, так и мы продолжаем их правое дело – защищаем свободу своей страны. Победа будет за нами, - написал губернатор Андрей Клычков в телеграм-канале.





Сергей Силаев



