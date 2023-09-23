Двое детей-сирот из Орловского округа получили ключи от квартир
Церемония вручения прошла в администрации муниципального образования.
Фото: газета "Наша жизнь"
В администрации Орловского муниципального округа двум жителям региона из числа детей-сирот вручили ключи от квартир. В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель главы администрации округа Александр Черных и председатель заксобрания округа Николай Галкин.
По информации пресс-службы областного правительства, новоселы, помимо ключей от жилища, получили памятные подарки. Напомним, в конце августа 17 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей из Орловского округа получили ключи от квартир в деревне Образцово.