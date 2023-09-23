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13:00, 23 сентября 2023 года

Владимир Ивановский поучаствовал в Московском беговом марафоне

Первый заместитель губернатора в правительстве преодолел десять километров.

Фото: соцсети Владимира Ивановского

Первый заместитель губернатора региона в правительстве Орловской области Владимир Ивановский впервые принял участие в Московском марафоне. Это крупнейшее соревнование по бегу в столице, которое проводится на протяжении многих лет.

По спортивной традиции на старт вышел с товарищем Сергеем Илюхиным. В рамках мероприятия были доступны дистанция на 10 километров и основная дистанция на 42,2 километра, для себя выбрал дистанцию на 10 километров, - написал Ивановский в соцсетях.

Владимир Ивановский поблагодарил организаторов спортивного мероприятия и болельщиков. Их поддержка придавала сил и чувствовалась на всей дистанции, отметил первый заместитель главы региона.




Сергей Силаев
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