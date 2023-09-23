Владимир Ивановский поучаствовал в Московском беговом марафоне
Первый заместитель губернатора в правительстве преодолел десять километров.
Фото: соцсети Владимира Ивановского
Первый заместитель губернатора региона в правительстве Орловской области Владимир Ивановский впервые принял участие в Московском марафоне. Это крупнейшее соревнование по бегу в столице, которое проводится на протяжении многих лет.
– По спортивной традиции на старт вышел с товарищем Сергеем Илюхиным. В рамках мероприятия были доступны дистанция на 10 километров и основная дистанция на 42,2 километра, для себя выбрал дистанцию на 10 километров, - написалИвановский в соцсетях.
Владимир Ивановский поблагодарил организаторов спортивного мероприятия и болельщиков. Их поддержка придавала сил и чувствовалась на всей дистанции, отметил первый заместитель главы региона.