Орловский космонавт Александр Мисуркин отмечает День рождения
Почетному гражданину города Орла исполнилось 46 лет.
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Герой Российской Федерации, почетный гражданин города Орла, подполковник ВВС, Герой Российской Федерации, выпускник лицея №1, президент федерации бадминтона Орловской области Александр Мисуркин отмечает 46-й День рождения.
Всего Мисуркин совершил три космических полета к Международной космической станции на транспортных пилотируемых кораблях "Союз ТМА-08М", "Союз МС-06" и "Союз МС-20".
Общая продолжительность полетов Александра Мисуркина составляет более 346 суток. В открытом космосе орловец провел 28 часов 13 минут.