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12:00, 23 сентября 2023 года

Орловский космонавт Александр Мисуркин отмечает День рождения

Почетному гражданину города Орла исполнилось 46 лет.

Фото из архива

Герой Российской Федерации, почетный гражданин города Орла, подполковник ВВС, Герой Российской Федерации, выпускник лицея №1, президент федерации бадминтона Орловской области Александр Мисуркин отмечает 46-й День рождения.

Всего Мисуркин совершил три космических полета к Международной космической станции на транспортных пилотируемых кораблях "Союз ТМА-08М", "Союз МС-06" и "Союз МС-20".

Общая продолжительность полетов Александра Мисуркина составляет более 346 суток. В открытом космосе орловец провел 28 часов 13 минут.


Сергей Силаев
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