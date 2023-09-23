Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" набрали первые очки в чемпионате России
Наша команда дала бой одному из сильнейших коллективов страны.
Фото: пресс-служба "Норманочки"
Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" стартовали в чемпионате страны по мини-футболу. Первый тур наша команда проводит на выезде. Соперник – серебряный призер турнира нижегородская "Норманочка". Первая встреча команд закончилась вничью 2:2. Голами в составе нашей команды отметились Дарья Башлыкова и Алина Пронькина.
Сегодня состоится повторный матч. Начало – 19:00, прямая трансляция – в социальных сетях нашей команды.