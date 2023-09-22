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20:24, 22 сентября 2023 года

На Орловщине намолотили 3,5 миллиона тонн зерна

В регионе продолжается уборочная кампания.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области намолочено 3,5 миллиона тонн зерна. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил глава региона Андрей Клычков. Средняя урожайность составляет 48,6 центнера с гектара.

Отдельно губернатор упомянул гречиху. Ее намолочено 58 тысяч тонн. "Думаю, по этому показателю мы займем второе место в России, уступая Алтаю", – сообщил Андрей Клычков.

Как подчеркнул губернатор, в регионе удалось стабилизировать с поставкой топлива.

Одновременно продолжается оценка урожая зерна. Как сообщили в Россельхознадзоре, в регионе исследовано 6,1 процента от валового сбора зерна, доля продовольственной пшеницы занимает 68,2 процента. Пивоваренным ячменем является 88,3 процента от валового сбора в 829 тысяч тонн.


Артем Ежаков
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