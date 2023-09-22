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21:30, 22 сентября 2023 года Орловские студенты испытали себя в "магическом" спорте В нашем городе состоялся турнир по квиддичу.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле состоялся турнир по квиддичу. В нем приняли участие три команды орловских студентов. В составе - по пять человек. Задача – забросить большой мяч под названием квоффл в импровизированные круглые ворота. За это можно набрать одно очко. Дважды за матч на площадке появляется маленький снитч – за его поимку дается дополнительных 10 очков.







Квиддич - игра мира волшебников из цикла книг о Гарри Поттере.





Анастасия Дорохова



