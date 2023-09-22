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21:00, 22 сентября 2023 года Полсотни важных для Орловщины вопросов рассмотрели на сессии облсовета В центре внимания депутатов оказался главный финансовый документ региона.







22 сентября состоялось очередное заседание Орловского областного Совета народных депутатов. В повестке дня оказалось обсуждение главного финансового документа региона. Депутаты подсчитали расходы и доходы этого года, спрогнозировали баланс на два предстоящих.



Оживленно обсудили изменения в проект о мерах поддержки многодетных семей. Одна из льгот – участок земли под строительство. В очереди на нее сейчас больше 1200 семей. Предложили альтернативу: компенсацию в 150 тысяч рублей. Проект приняли единогласно.



Еще одно важное решение, принятое без дискуссий и большинством голосов – Евгений Лыкин утвержден на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области. Находясь на этом посту, он эффективно справлялся со своей задачей и следующие пять лет продолжит их выполнять.





Мария Семак



