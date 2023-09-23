Главная » Новости



1:30, 23 сентября 2023 года Фонд "Защитники Отечества" получит пять миллиардов рублей Деньги выделило правительство РФ.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Государственный фонд "Защитники Отечества", созданный по инициативе президента страны, оказывает помощь участникам специальной военной операции и их семьям.



Федеральное правительство приняло решение о выделении гранта фонду в размере более пяти миллиардов рублей на оказание поддержки ветеранам СВО и их близких, включая содействие в медицинской реабилитации, трудоустройстве и обучении, предоставлении юридической помощи.



По состоянию на начало сентября орловский филиал фонда "Защитники Отечества" получил 493 обращения, из них было решено 354 обращения, еще 139 находились в работе. Филиал начал работу 1 июня, а открылся 31 мая.





Сергей Силаев



