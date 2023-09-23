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7:00, 23 сентября 2023 года В Орле введен особый противопожарный режим Он действует с 15 сентября.



Фото: архив "Вести-Орел"

В соответствии с установившимся четвертым классом пожарной опасности на территории города Орла мэрия постановила ввести в областной столице особый противопожарный режим. Он действует с 15 сентября.



Документом вводится ограничение пребывания граждан на всей территории лесничества Заводского района "Лужки" и лесничества "Андриабуж", а также въезд в них транспортных средств.



Напомним, что во время действия особого противопожарного режима штрафы за поджоги мусора и растительности возрастают.





Артем Ежаков



