В Орле введен особый противопожарный режим

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7:00, 23 сентября 2023 года
В Орле введен особый противопожарный режимОн действует с 15 сентября.
Фото: архив "Вести-Орел"
В соответствии с установившимся четвертым классом пожарной опасности на территории города Орла мэрия постановила ввести в областной столице особый противопожарный режим. Он действует с 15 сентября.
Документом вводится ограничение пребывания граждан на всей территории лесничества Заводского района "Лужки" и лесничества "Андриабуж", а также въезд в них транспортных средств.
Напомним, что во время действия особого противопожарного режима штрафы за поджоги мусора и растительности возрастают.
Артем Ежаков
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