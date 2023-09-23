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14:00, 23 сентября 2023 года Орловские дорожные инспекторы помогли водителю потушить машину Автомобиль загорелся на дороге.



Фото: УМВД России по Орловской области

Старший лейтенант Сергей Лаушкин и младший лейтенант Артем Бабарыкин помогли водителю загоревшейся машины справиться с огнем. Госавтоинспекторы заметили ЧП во время дежурства в Северном районе Орла.



Огонь загорелся по ходу движения. Водитель остановил машину, а другой автолюбитель попытался сам сбить пламя, но безуспешно. С помощью своего огнетушителя инспекторы потушили тлеющую обшивку подкапотного пространства.



Как сообщили в областном УМВД, позднее водитель позвонил на телефон доверия ведомства и поблагодарил полицейских.





Артем Ежаков



