Главная » Новости



18:00, 22 сентября 2023 года Более 150 тысяч орловцев прошли первый этап диспансеризации Медосмотр бесплатный как для детей, так и для взрослых.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Диспансеризацию в Орловской области можно пройти бесплатно. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Сейчас плановые медосмотры доступны во всех районных больницах региона. Первый этап диспансеризации прошли 155 тысяч человек, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



На второй этап, когда требуется дополнительная консультация врача, направили более 26 тысяч орловцев. Помимо этого, углубленную диспансеризацию прошли почти 25 тысяч человек, переболевших ковидом.



Маломобильные граждане от 65-ти лет из сельской местности могут воспользоваться транспортировкой до медучреждений. Ее организует департамент соцзащиты Орловской области. К лежачим пациентам медработники готовы приехать самостоятельно по запросу.





Сергей Силаев



