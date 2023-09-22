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18:28, 22 сентября 2023 года Орловская область доставила бойцам СВО 530 литров бутилированной воды Очередные 20 тонн раздали в районе Кременной.



Фото: пресс-служба правительства региона

Участники специальной военной операции продолжают получать питьевую воду из Орловской области. 21 сентября бойцам раздали еще 20 тонн в районе Кременной, где сейчас идут ожесточенные бои. Всего Орловская область за два месяца привезла 530 тонн воды на фронт.



– Здесь самые крепкие бойцы, чье мужество и силу духу, боевой настрой невозможно сломить – тут дислоцируется большое количество наших орловских парней, буквально вгрызающиеся в родную землю. Настоящее пекло с 30-градусной жарой: плавится броня, но наши парни – не умеют сдаваться, храбро и героически защищают свои дома, родных и близких, страну и ее жителей, - отметил губернатор Андрей Клычков.





Сергей Силаев



