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15:30, 22 сентября 2023 года

В Орловской области расширили перечень мер поддержки участников СВО и их семей

Речь идет о газификации домов.

Фото: пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов

Депутаты областного парламента 22 сентября собрались на заседании сессии. В повестку вошло почти 50 вопросов. Сред них были и законопроекты, направленные на поддержку участников СВО и их семей.

В новой редакции закона исключается условие о совместном проживании для членов семьи граждан, призванных на военную службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. Также перечень членов семьи указанных граждан дополняется лицами, находящимися у них на иждивении, - пояснили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов.

Законопроект, касающийся поддержки участников СВО, был единогласно поддержан на заседании облсовета. В настоящее время вышеуказанная мера соцподдержки предоставляется в размере понесенных затрат, но не более 100 тысяч рублей.


Сергей Силаев
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