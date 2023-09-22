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17:00, 22 сентября 2023 года Орловский умелец смастерил каменную мельницу в дмитровском поселке Теперь это главная достопримечательность населенного пункта.





Фото: архив "Вести-Орел"

В поселке Артель-Труд Дмитровского района местный умелец Сергей Булычев смастерил каменную мельницу. Ее он построил в подарок супруге.



Для проекта выбрал голландский вариант. Строился ветряк не для работы, а для красоты, но все сделано так, чтобы увидеть и понять принцип действия мельницы.



Внутри мельница оборудована как жилой дом. На первом этаже гостиная и обеденный стол, на втором – спальная зона.



Специально по заказу министерства культуры и туризма, на территории своего двора мастер построил торговую сувенирную лавку в старинном стиле. Гости из Москвы побывали здесь, а затем внесли необычный двор Булычевых в императорский туристический маршрут.





Татьяна Тимохина



