Орловский умелец смастерил каменную мельницу в дмитровском поселке
Теперь это главная достопримечательность населенного пункта.
Фото: архив "Вести-Орел"
В поселке Артель-Труд Дмитровского района местный умелец Сергей Булычев смастерил каменную мельницу. Ее он построил в подарок супруге.
Для проекта выбрал голландский вариант. Строился ветряк не для работы, а для красоты, но все сделано так, чтобы увидеть и понять принцип действия мельницы.
Внутри мельница оборудована как жилой дом. На первом этаже гостиная и обеденный стол, на втором – спальная зона.
Специально по заказу министерства культуры и туризма, на территории своего двора мастер построил торговую сувенирную лавку в старинном стиле. Гости из Москвы побывали здесь, а затем внесли необычный двор Булычевых в императорский туристический маршрут.